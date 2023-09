Feueralarm in Hotel – Großeinsatz am Hauptbahnhof

In der Nähe vom Hauptbahnhof ist es am Donnerstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz in einem Hotel gekommen. Gemeldet worden war leichter Brandgeruch. Haustechniker hatten die Ursache zwar entdeckt, dennoch rückten die Retter mit mehreren Löschfahrzeugen an.

Laut Feuerwehr kam es gegen 12.50 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Hotel in der Kirchenallee. Nach MOPO-Informationen war leichter Brandgeruch in einer der Etagen des Hotels „Fürst Bismarck“ gemeldet worden.

Brandgeruch im Hotel „Fürst Bismarck“ am Hamburger Hauptbahnhof

Haustechniker meldeten kurz darauf einen kleinen Kabelbrand, der gelöscht worden sei. Die Feuerwehr rückte dennoch mit mehreren Löschfahrzeugen zum Einsatzort an, um sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr von der Brandquelle ausging. Nach gut 20 Minuten war der Einsatz beendet.