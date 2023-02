Brandeinsatz in Hamburg: Feuerwehr löscht brennendes Bett

In Wilstorf (Bezirk Harburg) ist es am Samstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Erdgeschosswohnung ist die Matratze eines Bettes in Brand geraten. Verletzte gab es glücklichweise nicht.

Die Retter wurden gegen 12.20 Uhr in die Rönneburger Straße gerufen. Laut Feuerwehr hatten Bewohner des Hauses den Notruf gewählt, weil Qualm aus einer Erdgeschosswohnung drang. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und eine Freiwillige Wehr rückten an.

Brennende Matratze erfasst Gardine

In der Wohnung brannte laut einem Sprecher die Matratze eines Bettes. Auch eine Gardine sei bereits erfasst worden.

Verletzte gab es zum Glück nicht: Die Mieter der Wohnung waren nicht zu Hause. Ihre Nachbarn hatten sich vor Eintreffen der Retter bereits in Sicherheit gebracht.