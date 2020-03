Brandeinsatz in Hamburg: Feuerwehr bricht Tür auf – und erlebt Überraschung

Bahrenfeld -

Mieter eines Wohnhauses in Bahrenfeld wurden am Donnerstagmorgen durch das Schrillen der Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Aus einer der Wohnungen in dem zweigeschossigen Gebäude drang dichter Qualm. Die alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort. Doch als die Retter die Tür aufgebrochen hatten, machten sie eine überraschende Entdeckung.

Um 5.55 Uhr war die Nacht für die Bewohner eines Hauses in der Straße „Bei der Flottbeker Mühle“ vorbei. Aus einer der Wohnungen drang dichter Qualm – die Rauchmelder schrillten.



Sofort wählten die Bewohner den Notruf der Feuerwehr. Die rückte mit einem Löschzug und zwei Freiwilligen Feuerwehren an. Rund 20 Retter waren im Einsatz.

Unter schweren Atemschutz drangen Feuerwehrmänner in das Haus vor. Als sie die Tür aufgebrochen hatten, ahnten sie, dass dieser Einsatz schwierig werden würde: Die Wohnung war zum Teil vermüllt und durch Möbel zugestellt. Dennoch gelang es ihnen, den Brandherd schnell zu lokalisieren und zu löschen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Für die Retter war es Schwerstarbeit, auch letzte Glutnester des Schwelbrandes abzulöschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.