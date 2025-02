Brandeinsatz in Hamburg: Feuer in Kinderzimmer – Vater rettet seine Familie

In Kirchwerder ist am frühen Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus Feuer ausgebrochen. Ein Vater brachte seine Familie noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit. Alle blieben unverletzt.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 4.15 Uhr zum Kirchenheerweg gerufen, ein Brand in einem Kinderzimmer wurde gemeldet. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie eine Freiwillige Wehr rückten an.

Bewohner bringt seine Familie in Sicherheit – alle unverletzt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Bewohner seine Familie, darunter ein Kind, bereits in Sicherheit gebracht. Alle waren unverletzt. Die Brandermittler untersuchen nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.