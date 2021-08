Brandeinsatz in Hamburg: Essen auf Herd vergessen – Bewohner verletzt

Dulsberg –

Am frühen Samstagmorgen ist die Hamburger Feuerwehr nach Dulsberg ausgerückt. Dort, in einem Wohnblock, hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil Brandgeruch aus einer der Wohnungen drang.

Der Notruf ging gegen 4.10 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Bewohner eines Haus an der Nordschleswiger Straße meldeten piepende Rauchmelder und Brandgeruch aus einer Wohnungen. Sofort rückte ein Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr Winterhude an.

Feuer in Hamburg: Bewohner erleidet Rauchvergiftung

Die Wohnung war voller Qualm. In der Küche fanden die Retter verkokelte Essenreste auf dem eingeschalteten E-Herd. Der Bewohner war eingeschlafen und musste geweckt werden. Weil er Erscheinungen einer leichten Rauchvergiftung hatte, kam er vorsorglich in eine Klinik.