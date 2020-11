Brandeinsatz in Hamburg: Bürocontainer in Flammen - Feuerwehr löscht

Bahrenfeld -

Feueralarm in Bahrenfeld. Am Donnerstagmorgen mussten die Retter zu den Bahnanlagen nach Bahrenfeld ausrücken. Dort standen mehrere Bürocontainer in Flammen.

Um 10.25 Uhr meldeten Arbeiter an der Thomasstraße Ecke Bahrenfelder Steindamm starken Qualm aus mehreren Bürocontainern. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, loderten bereits Flammen empor.

Hamburg: Technische Ursache wird als Ursache vermutet

Nach gut einer Stunde hatten die Retter das Feuer gelöscht. An den Containern entstand jedoch Totalschaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.