Brandanschlag auf die Bahn? Lokführer entdecken Feuer in drei Kabelschächten

In der Nacht zum Freitag hat es in mehreren Kabelschächten an Bahntrassen in Hamburg gebrannt. Unbekannte sollen den Kabelkanal geöffnet und vorsätzlich Feuer gelegt haben.

Die Einsätze fanden zwischen drei und vier Uhr in der Nacht statt. „Es handelte sich um mehrere Kleinbrände“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO.

Gemeldet wurden Brände in Kabelschächten an drei Orten: neben der Waltershofer Straße (Hausbruch), dem Walter-Rudolphie-Weg (Allermöhe) und Deelwisch (Lokstedt), so der Sprecher. Sie wurden von Lokführern vorbeifahrender Züge entdeckt.

„Manipulationsspuren“ an mindestens einem Kabelschacht

Die Lokführer sollen die Brände teilweise selbst gelöscht haben. Da sie meinten, Geräusche im Gebüsch neben dem Brandort wahrgenommen zu haben, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei das Gebiet.

Die Bundespolizei und Landespolizei ermittelt. Sie geht in Lokstedt von Brandstiftung aus, dort seien „Manipulationsspuren“ gefunden worden, so der Sprecher der Bundespolizei. In Allermöhe sollen sich Ermittler im Laufe des Freitags ein genaueres Bild der Lage machen. (vd)