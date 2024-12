Brandalarm in Hamburger Wohnung – Feuerwehrmann verletzt

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Lutterothstraße in Eimsbüttel lösten am Mittwochmorgen einen Brandalarm aus. Sie bemerkten um kurz nach 9 Uhr plötzlich Rauch in einer Wohnung des Hauses. Als die Feuerwehr eintraf, mussten die Retter zunächst die Tür der Brandwohnung gewaltsam öffnen. Dabei kam es zu einem Unfall.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO bestätigte, verletzte sich ein Feuerwehrmann beim Öffnen der Tür am Knie. Die Verletzung war offenbar so schwer, dass seine Kollegen den Mann mit einer Schleifkorbtrage aus dem Treppenhaus tragen mussten.

Notarzt muss Feuerwehrmann versorgen

Aufgrund starker Schmerzen wurde der Feuerwehrmann vor Ort von einem Notarzt versorgt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist unklar. Der Feuerwehrmann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen wurde der Mann zwar schmerzhaft verletzt, allerdings nicht schwer.

Das Feuer in der Wohnung konnte wenig später mit einem Strahlrohr zügig gelöscht werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Erst am Dienstagabend kam es bei einem Feuer in Winterhude ebenfalls zu einem Zwischenfall.

Beim Löschen in der Brandwohnung verlor ein Feuerwehrmann plötzlich seinen Atemanschluss. Er atmete daraufhin lebensgefährlichen Brandrauch ein und musste über eine Leiter gerettet werden.