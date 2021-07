Brandalarm in Hamburg: Feuerwehr rettet Gebäude vor Flammen

Stellingen –

Alarm für die Hamburger Feuerwehr. Am Freitagabend mussten die Retter nach Stellingen ausrücken. Die Flammen eines brennenden Müllcontainer drohten auf eine Gewerbehalle überzugreifen. Dies konnten die Retter im letzten Moment verhindern.

Der Alarm ging gegen 23.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Ein Anrufer meldete Flammen und Rauch von einem Gewerbehof an der Kieler Straße. Als die Retter eintrafen, entdeckten sie einen brennenden Müllcontainer, der an der Wand einer Halle stand.

In Hamburg: Feuerwehr rettet Gebäude vor Flammen

Unter Atemschutz konnten Feuerwehrmänner die Flammen im letzten Moment löschen und so ein Übergreifen auf den Gewerbekomplex verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Erst im Juni letzten Jahres war eine Futterhaus-Filiale durch einen brennenden Müllcontainer in Flammen aufgegangen.