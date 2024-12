Brandalarm in Hamburger Innenbehörde: Qualm im „Beamtenbagger“

Schreck am Montagmorgen in der Innenbehörde: Gegen 5.30 Uhr wurden die Retter der Feuerwehr Hamburg zum Johanniswall in der Hamburger Altstadt gerufen. Im Paternosteraufzug wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Vermutung: Der Aufzug brennt!

Sofort machte sich ein Löschzug der Feuerwehr auf den Weg. Vor Ort ging dann alles recht schnell: Einsatzkräfte konnten die Rauchentwicklung im Bereich des historischen Aufzugs bestätigen.

Motor heißgelaufen – Paternosteraufzug betroffen

Der Zugführer, der Chef des Einsatzes, fand den Ursprung schnell heraus und konnte Entwarnung geben. Ein Antriebsmotor des Aufzugs war aus unklaren Gründen heißgelaufen. Nachdem der Motor abgestellt worden war, nahm auch die leichte Rauchentwicklung ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand in Chipfabrik: Gefährliche Säuren gelagert – Großeinsatz

Ein offenes Feuer konnte zum Glück nicht festgestellt werden. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Ob der „Beamtenheber“ oder „Beamtenbagger“, wie die Aufzüge früher auch genannt wurden, nun defekt ist, ist unklar. Gegen 6 Uhr war der Feuerwehreinsatz bereits beendet.