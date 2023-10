Wohnung in Hamburg brennt: Feuerwehr hat schlimmen Verdacht – Großeinsatz

Feuer-Alarm in Eimsbüttel: In einer Wohnung am Heußweg ist es am frühen Mittwochabend zu einem Brand in einer Küche gekommen. Mehrere Anwohner wählten den Notruf.

Weil die Alarmierungsstufe auf dem Weg zum Einsatz auf „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ erhöht wurde, rückten die Rettungskräfte der Hamburger Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus.

Eimsbüttel: Elektro-Herd gerät in Brand – Großalarm und Vollsperrung

Dieser schlimme Verdacht bestätigte sich vor Ort aber zum Glück nicht: Als die Einsatzkräfte ankamen, waren alle Personen bereits aus der verrauchten Wohnung, wie ein Polizeisprecher gegenüber der MOPO sagte. Ein Kind und seine Mutter konnte wohlbehalten angetroffen werden. Sie wurden vom Team eines Rettungswagens betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

In der Küche der Wohnung hatte Kunststoff auf einem Elektro-Herd gebrannt und Flammen und schwarzen Rauch verursacht. Mehrere Anwohner hatten den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Durch den Einsatz kam es zur Vollsperrung der belebten Ecke. (alp/roeer)