Brand in Wilhelmsburg: Qualm im Treppenhaus – Feuerwehr rettet Bewohner

Wilhelmsburg –

In einer Wohnung an der Veringstraße hat es am Samstagmorgen einen Brand gegeben: Bewohner des Mehrfamilienhauses riefen die Feuerwehr Hamburg, weil das Treppenhaus mit Qualm versperrt war.

Ursprung des Feuers war offenbar in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die rußbedeckte, eigentlich gelb schimmernde Fassade zeugt von der Einwirkung von Flammen.

Hamburg: Qualm im Treppenhaus – Feuerwehr rettet Bewohner

Mehrere Beamte rannten ins Treppenhaus. Drei Menschen, darunter ein Kind, wurden vor Ort versorgt und mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Derweil löschten andere Beamten das Feuer.

Die Polizei sperrte daraufhin die belebte Meile und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar. (dg)