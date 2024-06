Feuer-Alarm in Hamburg: Bewohner in Wohnungen eingesperrt

Feuer-Alarm in Rahlstedt! Im Keller eines Mehrfamilienhauses ist am späten Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Bewohner waren wegen der giftigen Rauchschwaden in ihren Wohnungen eingeschlossen – und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Frau wurde verletzt.

Zu dem Brand kam es gegen 16.40 Uhr in einem Wohnhaus an der Veltheimstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache fing im Keller des Hauses ein Haushaltsgerät an, zu brennen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die giftigen Gase zogen durch das Treppenhaus und versperrten den Bewohnern so den Fluchtweg.

Rahlstedt: Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Haus – Frau verletzt

Die Feuerwehr musste deshalb insgesamt sechs Personen mithilfe von Leitern aus den oberen Stockwerken retten. Der Brand im Keller war bereits nach 15 bis 20 Minuten gelöscht, sagte ein Sprecher der MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlimmer Unfall auf Autobahn in Hamburg – Hubschrauber im Einsatz

Von den sechs Geretteten zog sich einer Frau eine Rauchgasvergiftung zu. Die Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (doe)