Brand in Hamburger Mehrfamilienhaus – eine Person verletzt

Am Montagabend ist ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Veddel ausgebrochen. Stundenlang kämpften die Einsatzkräfte gegen den Brand.

Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, brannte am Montagabend das Dachgeschoss eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in der Veddeler Brückenstraße. Das Feuer war gegen 21.40 Uhr in einem etwa zwölf Quadratmeter großen Verschlag ausgebrochen.

Veddel: Brand in Kellerersatzverschlag im Dachgeschoss

Durch den dichten Qualm dauerte es längere Zeit, um den Brandherd zu finden. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrkräfte in das verrauchte Dachgeschoss vor, wo sich Kellerersatzverschläge befanden. „In einem 12 qm großen Verschlag, der hüfthoch mit allerlei Gegenständen und Unrat zugestellt war, konnte ein Brandherd gefunden

werden, der für die Verrauchung ursächlich war“, teilt die Feuerwehr mit.

Erst gegen 2 Uhr am frühen Dienstagmorgen war das Feuer komplett gelöscht. Bis um 6 Uhr kontrollierten Löschfahrzeuge das Haus auf weitere Gefahren. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Eine weitere Person kam in eine Notunterkunft.

Zwei Wohnungen unterhalb des Dachgeschosses sind nach dem Feuer vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bisher unklar. (dpa/fbo)