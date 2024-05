Brand in Barmbeker Hochhaus – Feuerwehr erlebt Überraschung

In Barmbek-Süd ist es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Bürogebäude gekommen. Dichter Qualm drang aus den Fenstern. Als die Feuerwehr eintraf, erlebten die Retter eine Überraschung und forderten sofort Verstärkung an.

Laut Feuerwehr wurde gegen 21.45 Uhr ein Feuer in einem Bürohochhaus an der Hamburger Straße Ecke Weidestraße gemeldet. Der Löschzug der nahegelegenen Feuerwache Barmbek war nach wenigen Minuten am Einsatzort. Dort strömten den Rettern ungewöhnlich viele Menschen entgegen.

Zwei Menschen vom Rettungsdienst versorgt

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei den Personen um Menschen, die in dem eigentlich leerstehenden Gebäude lebten. Wie die Polizei bestätigte, sei das Gebäude nicht als Wohnraum zugelassen, es werde ermittelt.

Den Brand in einer Küche im oberen Stockwerk hatten die Retter rasch gelöscht. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, brauchten aber nicht in die Klinik.