Brand in Hamburger Wohnhaus: Plötzlich muss alles ganz schnell gehen

Am Samstagabend rückt die Feuerwehr Hamburg zu einem Brand in der Kielortallee in Eimsbüttel aus. Die Polizei meldet zunächst eine „starke Rauchentwicklung“. Als auch die Feuerwehr eintrifft, muss plötzlich alles ganz schnell gehen.

Gegen 19.07 Uhr wurde das Feuer in einem Gebäude gemeldet, das als betreutes Wohnen genutzt wird. Den Rettern drang dichter Rauch entgegen. Schnell war klar: Eine Person hielt sich noch in dem Bereich auf, es bestand akute Lebensgefahr! Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert.

Eimsbüttel: Polizei meldet starke Rauchentwicklung – Feuerwehr rettet Person

Ein Atemschutztrupp rettete die Person umgehend. Das Feuer – offenbar brannte Unrat in einer Wohnung – konnte anschließend schnell gelöscht werden.

Die gerettete Person hatte Glück, blieb augenscheinlich unverletzt. Sie wurde zwar von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, konnte jedoch nach ersten Informationen vor Ort verbleiben. Die Brandursache ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.