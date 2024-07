Brand in Hamburger Ärztehaus – Feuerwehr räumt Praxen

In Harburg ist es am Montagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in einem Ärztehaus gekommen. Wegen der Rauchentwicklung und der unklaren Lage wurden die Praxen vorsichtshalber geräumt.

Laut eines Feuerwehrsprechers wurden die Einsatzkräfte gegen 9.35 Uhr zur Straße Am Wall gerufen. Dort drang dunkler Qualm aus den Kellerräumen. Da die darüber liegenden Praxen wie immer montags gut besucht waren und eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, ließen Feuerwehrleute das Gebäude räumen.

Brand in Akkuraum im Keller schnell gelöscht

Die Retter drangen in den Keller vor. Der Brandherd lag in einem Batterieraum. Dort war ein Schwelbrand ausgebrochen, der rasch gelöscht werden konnte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Nachdem das Gebäude belüftet wurde, konnten der Betrieb in den Arztpraxen weitergehen.