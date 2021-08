Brand in Auto-Werkstatt: Alter VW-Bus geht in Flammen auf – Männer verletzt

Barmbek-Süd –

Eine schwarze Rauchwolke hat sich am Freitagmittag über eine Werkstatt an der Weidestraße in Hamburg gelegt. Grund: Ein VW T3 war in Flammen aufgegangen.

Der Bus stand in der Halle der Youngtimer-Werkstatt. Zwei Männer, vermutlich Arbeiter, versuchten offenbar noch, das Feuer mit Feuerlöschern selbst zu bändigen – vergeblich.

Hamburg: VW T3 geht in Flammen auf – zwei Männer verletzt

Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr rückten gegen 13.30 Uhr aus, Extra-Hilfe bekamen sie von Kräften der Freiwilligen. Der Bus brannte komplett aus, an den Wänden und der Decke der Werkstatt entstand großer Sachschaden.

Die zwei Arbeiter wurden mit Verdacht einer Rauchgasinhalation von Sanitätern vor Ort behandelt. Im Anschluss kamen sie in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Was der Lockdown mit der brutalen Teenager-Gewalt zu tun hat

Für den Einsatz der Feuerwehr wurde die Straße zwischenzeitlich von der Polizei gesperrt. Deren Ermittler haben nun auch die Arbeit zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.