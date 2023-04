Schock am Abend im Tropeninstitut auf St. Pauli. Rauchentwicklung im Untergeschoss des Gebäudes löste am Dienstagabend die automatische Brandmeldung aus. Die Feuerwehr rückte an, eine Person wurde verletzt.

Die Feuerwehr war um 20:37 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage des Tropeninstituts in der Bernhard-Nocht-Straße alarmiert worden. Vor Ort angekommen, stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im Kellerbereich fest. Vorsorglich wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr an die Einsatzstelle geordert. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung.

Feuerwehr kann Brand schnell löschen

Auslöser des Einsatzes waren laut eines Sprechers in einem Schaltschrank schmorende Plastikteile, die rasch gelöscht werden konnten. Weil das Bernhard-Nocht-Institut als medizinische Einrichtung gilt, wurden weitere Kräfte alarmiert, um auf mögliche größere Zahlen von Verletzten vorbereitet zu sein. Dazu kam es zum Glück nicht. (mp)