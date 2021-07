Brand auf Hamburger Autobahn: Auto steht plötzlich in Flammen – Polizei sperrt Straße

Schnelsen –

Auf der A7 bei Hamburg ist in der Nacht zu Montag ein Auto plötzlich in Brand geraten. Den Insassen gelang es gerade noch an der Ausfahrt Schnelsen die Autobahn zu verlassen.

Gegen 0.34 Uhr, sei der Notruf eingegangen, so die Polizei. Am Ende der rettenden A7-Ausfahrt stand der Wagen schon im Vollbrand. Die Feuerwehr kam und löschte das Fahrzeug. Darin sollen sich laut eines Zeugenberichts drei Männer befunden haben, die den Flammen noch in letzter Sekunde entkommen seien.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei den Schleswiger Damm vorübergehend. Die Brandursache soll nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt am Auto gewesen sein. (abu)