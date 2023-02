Boot gekentert: Feuerwehr rettet Menschen aus der Elbe

Großes Glück für vier Motorbootfahrer: Sie sind am späten Freitagabend auf der Dove Elbe in Höhe Allermöhe gekentert und ins eiskalte Wasser gestürzt. Einer von ihnen konnte sich wohl mit letzter Kraft ans Ufer retten.

Von dort holte der Mann gegen 23.30 Uhr Hilfe. Die Feuerwehr rettete kurz daraufhin seine Mitfahrer, die sich am gekenterten Boot festhielten. Alle seien unterkühlt gewesen und in Krankenhäuser gekommen, hieß es von der Polizei. Lebensgefahr bestand nicht. Sie hätten großes Glück gehabt.

Führte ein Wendemanöver zum Kentern?

Ein Taucher befestigte an dem Boot ein Seil, so konnte es an einen Steg gezogen werden. Ob Kraftstoff auslief, war zunächst unklar.

Das Boot soll wohl ersten Erkenntnissen zufolge bei einem Wendemanöver gekentert sein. Dass die Beteiligten im Alter zwischen 29 und 64 Jahren betrunken waren, könne nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei habe ihre Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)