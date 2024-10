Blindgängerfund im Schanzenviertel: Evakuierung läuft – Notunterkunft eingerichtet

Im Schanzenviertel wurde am Samstagnachmittag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe im Erdreich gefunden. Der Fund wurde am Bahndamm auf Höhe der Ganztagsgrundschule Sternschanze gemacht. Der Blindgänger soll noch heute entschärft werden, mehrere tausend Menschen müssen ihre Wohnung vorübergehend verlassen.

Gegen 16 Uhr wurde die Polizei über den Fund bei Sondierungsarbeiten benachrichtigt, wenig später rückte der Kampfmittelräumdienst an. Kurz darauf war klar: Bei dem Fund handelt es sich um eine 500 Kilogramm-Weltkriegsbombe. Die Bombe lag halb verdeckt im Erdreich und wurde freigelegt, um den Zünder zu prüfen und über weitere Maßnahmen zu entscheiden.

Sperrradius von 300 Metern – Konzert abgesagt

Dann wurde entschieden: Eine Entschärfung ist unumgänglich. Auch die NINA Warn-App wurde ausgelöst. Die Polizei begann gegen 19.50 Uhr mit den Evakuierungsmaßnahmen. Die Beamten gehen davon aus, dass rund 4500 Bewohner ihre Wohnungen räumen müssen. Ein Sperrradius von 300 Metern wurde eingerichtet, zudem werden Straßen in einem Warnradius von 500 Metern gesperrt. Das betrifft auch Teile der Stresemannstraße.

Die Weltkriegsbombe wurde bei Sondierungsarbeiten in der Sternschanze gefunden. André Lenthe Die Weltkriegsbombe wurde bei Sondierungsarbeiten in der Sternschanze gefunden.

Bedeutet: Im Sperrradius werden die Bewohner aufgefordert, Häuser und Wohnungen zu verlassen. Im Warnradius müssen sie das nicht, allerdings müssen Fenster und Türen geschlossen gehalten werden und der Aufenthalt im Freien ist untersagt.

dpa-Bildfunk Blindgängerfund in der Schanze: Shuttlebusse bringen die betroffenen Bewohner in eine Notunterkunft. Blindgängerfund in der Schanze: Shuttlebusse bringen die betroffenen Bewohner in eine Notunterkunft.

dpa-Bildfunk Die Polizei hat den Bereich rund um den Bombenfund in der Schanze weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat den Bereich rund um den Bombenfund in der Schanze weiträumig abgesperrt.

André Lenthe Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr am Einsatzort in der Schanze. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr am Einsatzort in der Schanze.

André Lenthe Die Evakuierungen in der Sternschanze laufen nach dem Bombenfund auf Hochtouren. Die Evakuierungen in der Sternschanze laufen nach dem Bombenfund auf Hochtouren.

André Lenthe Die Weltkriegsbombe wurde bei Sondierungsarbeiten in der Sternschanze gefunden. Die Weltkriegsbombe wurde bei Sondierungsarbeiten in der Sternschanze gefunden.





Auch der Bahnverkehr ist eingeschränkt, die U3 fährt derzeit nicht zwischen Kellinghusenstraße und St. Pauli, die U2 hält nicht am Schlump. Die Züge der S2 und S5 fahren durch den Citytunnel und halten nicht an Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße. Zudem ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn betroffen, Zügen werden teils umgeleitet oder fallen ganz aus, weil der Bahnhof Altona nicht angefahren werden kann.



Für die betroffenen Bewohner wurde eine Notunterkunft im Gymnasium Allee an der Max-Brauer-Allee 83-85 eingerichtet. Shuttlebusse dorthin stehen an der Lagerstraße 28 und an der Kreuzung Altonaer Straße Ecke Schulterblatt bereit.

In dem rot markierten Sperrradius muss evakuiert werden. Polizei In dem rot markierten Sperrradius muss evakuiert werden. Straßen in dem hell markierten Bereich werden gesperrt.

Die Polizei warnte auf X (ehemals Twitter): „Da wir für diesen Bereich mit den ersten Evakuierungsmaßnahmen beginnen, bitten wir alle, die auf dem Weg ins Schanzenviertel sind, umzukehren oder sich gar nicht erst auf den Weg zu machen.“ Die Rote Flora hat ein für heute geplantes Konzert abgesagt.

Die Feuerwehr bereitet sich auf eine schwierige Entschärfung vor. Die Bombe liegt sechs Meter tief in einem Schacht. Gegenwärtig wird abgewartet, bis die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Derzeit dauern sie noch an, da ein Seniorenheim an den Sperrradius grenzt, wie die Polizei auf X mitteilt. Mit dem Entschärfungsbeginn wird nicht vor 23 Uhr gerechnet.