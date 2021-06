Böse Überraschung: Mehrere Autos in Hamburg durch Feuer beschädigt

Bergedorf –

Der Dienstagmorgen hat für sechs Autobesitzer in Bergedorf mit einer bösen Überraschung angefangen: In der Nacht haben drei Wagen am Friedrich-Frank-Bogen gebrannt, drei weitere wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Zu dem Feuer kam es gegen 4.30 Uhr. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus drei Autos auf einem Parkstreifen. Der VW Golf, der Mazda und der Toyota brannten vollständig aus. Um an die Brandnester zu kommen, musste die Feuerwehr teils die Motorhauben aufbrechen.

Aufgrund der Hitze wurden außerdem ein Opel, ein Subaru und ein Suzuki beschädigt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nun ermittelt. (paul)