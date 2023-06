Flammen an Autobahn: Großeinsatz und Sperrung in Hamburg

Folge der wochenlangen Trockenheit? Am frühen Donnerstagnachmittag war die Böschung an der A25 in Brand geraten. Um das Feuer zu löschen, musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot die Autobahn Richtung Hamburg sperren, es bildete sich ein Stau.

Zwischen den Anschlussstellen Curslack und Bergedorf hatten sich die Flammen auf einer etwa 200 Quadratmeter großen Fläche (40 mal fünf Meter) ausgebreitet, und zwar sowohl vor als auch hinter der Lärmschutzwand. Von einer Leiter aus vergewisserten sich die Einsatzkräfte, dass in der Böschung nichts mehr qualmte, bevor die Fahrbahnen wieder frei gegeben wurden.

Böschung in Flammen: A25 in Hamburg rund 40 Minuten gesperrt – Stau

Für die Löscharbeiten wurde die A25 in Richtung Hamburg ab 14.40 Uhr etwa 40 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit drei Freiwilligen Feuerwehren sowie einem Löschzug der Berufsfeuerwehr vor Ort. (ste)