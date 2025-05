Update: BMW rast frontal in Biker – Frau tot, Verdächtiger flieht in Handschellen

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Lütjensee (Kreis Stormarn) ist am Donnerstag eine 29-jährige Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Auch ein 31-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Am Freitag ist die Frau im Krankenhaus verstorben.

Laut Polizei war ein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit den Motorradfahrern kollidiert. Fahrer und Beifahrer des Unfallwagens ergriffen die Flucht. Nachdem die Polizei am Freitagmorgen zwei Männer festsetzen konnte, entkam einer von ihnen – mit Handschellen.

Mutmaßlich Beteiligter mit Handschellen auf der Flucht

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zuerst mit einer 29 Jahre alten Motorradfahrerin, dann mit einem 31 Jahre alten Motorradfahrer, wie es von der Polizei heißt. Beide seien rund 40 Meter weit geschleudert worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die 29-Jährige erlag am Freitagmorgen ihren Verletzungen.

Das Auto prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen Baum – und Fahrer und Beifahrer ergriffen die Flucht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hätten die Beamten am Freitagmorgen Hinweise erhalten, dass sich die beiden in Trittau aufhalten. Einen der beiden, 17 Jahre alt, hätten sie dort festnehmen können, der andere sei entkommen. Er sei auf der Flucht – mit Handschellen, die nun an einem seiner Handgelenke baumeln.

Es werde unter anderem mit Suchhunden und einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen gefahndet, sagte die Sprecherin am Freitagmittag. Gleichzeitig betonte sie, dass noch nicht sicher sei, dass die zwei Personen tatsächlich in Verbindung mit dem Unfall stehen. Der nun festgesetzte 17-Jährige weise allerdings erhebliche Verletzungen auf, die darauf hindeuteten.