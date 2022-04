BMW landet in Wassergraben – Feuerwehr muss Verletzte befreien

Bei einem Verkehrsunfall an der Ochsenwerder Landstraße sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden, ein BMW landete in einem Graben. Das teilte der Lagedienst der Hamburger Polizei am Samstag mit.

Der BMW-Fahrer hatte um kurz nach 18 Uhr offenbar die Kontrolle über die Limousine verloren, in einer Kurve nicht nach rechts gelenkt, sondern weiter geradeaus – direkt in Richtung des Wassergrabens.

Hamburg: BMW landet in Wassergraben – vier Verletzte

Mit der Fahrerseite voraus rutschte das Fahrzeug in den braunen Matsch und blieb stecken. Die vier Insassen wählten den Notruf, wurden von Feuerwehrkräften befreit und versorgt. „Sie wurden bei dem Unfall leicht verletzt“, so ein Sprecher der Polizei. Ins Krankenhaus hätte niemand gemusst.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, Zeugen befragte und einen Abschleppdienst organisierte, wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Später wurde einspurig vorbeigeführt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen. (dg)