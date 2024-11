BMW brennt lichterloh in Hamburg – Polizei rätselt

Am frühen Sonntagmorgen gerät ein abgestellter BMW in Lohbrügge plötzlich in Brand. Die Polizei rätselt: War es Brandstiftung oder ein technischer Defekt?

Dichter Rauch drang aus dem Fahrzeug, als die Einsatzkräfte gegen 5.32 Uhr am Binnenfeldredder eintrafen. Mit einem Strahlrohr konnten die Feuerwehrleute zwar das vollständige Abbrennen des Pkws verhindern, doch der Brandschaden dürfte einen wirtschaftlichen Totalschaden darstellen.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch völlig unklar. Nach Aussage eines Reporters waren beim Eintreffen der Feuerwehr Flammen im vorderen linken Bereich des Fahrzeugs zu sehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.