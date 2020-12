Bluttat in Hamburg: Mann ersticht Geschäftspartner – und kommt frei

St. Pauli -

Zwei Geschäftspartner treffen sich zur Klärung eines Streits – einer ist kurz darauf tot: Die Mordkommission der Hamburger Polizei ermittelt in einem Fall, bei dem in der Nacht zum vierten Advent ein 32-Jähriger an der Bleicherstraße sein Leben verlor – getroffen von gleich mehreren Messerstichen.

Laut Polizei war das spätere Opfer mit einem Baseballschläger bewaffnet gegen 3.30 Uhr zur „Aussprache“ erschienen, der Mann traf den 52-Jährigen während der tätlichen Auseinandersetzung auch mindestens einmal mit der Holzkeule am Kopf. Der zog daraufhin ein Messer.

Hamburg: Mann ersticht Geschäftspartner – und kommt frei

Sanitäter und ein Notarzt der Feuerwehr versorgten den schwer verletzten Mann, der Stiche im Oberkörper aufwies. „Der Mann verstarb am Vormittag im Krankenhaus“, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Der 52-Jährige wurde mit Kopfverletzungen behandelt, später aber wieder entlassen – auch von Seiten der Mordkommission, die in dem Fall ermittelt.



„Nach derzeitigem Stand wird eine Notwehrsituation geprüft“, so der Sprecher, auch auf die Frage, wieso der mutmaßliche Täter freigelassen wurde. „Die Ermittlungen dauern noch an.“

Wenige Stunden zuvor war es in Wandsbek bereits zu einem Tötungsdelikt gekommen: Ein 49-Jähriger hatte seine Mutter (79) erstochen und dann unter Tränen die Polizei gerufen.