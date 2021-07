Blutlache auf Hamburger Gehweg: Größere Such-Aktion von Polizei und Rettungskräften

Jenfeld –

Am Tycho-Brahe-Weg in Hamburg haben Passanten am Samstag eine größere Blutlache entdeckt. Polizei und Rettungskräfte suchten daraufhin das Gebiet ab.

Die Lache deutete nämlich daraufhin, dass eine verletzte Person ungemein viel Blut verloren haben musste – eine lebensgefährliche Notsituation konnte nicht ausgeschlossen werden.

Hamburg: Größere Such-Aktion von Polizei und Rettungskräften

Hunde der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützten die Suche. Die Spur führte bis zur Rodigallee, dort riss sie allerdings ohne Weiteres ab.

Die Suche wurde ergebnislos beendet, eine verletzte Person nicht aufgefunden. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall übernommen. (dg)