Blutiger Streit: Männer prügeln aufeinander ein – dann fällt ein Schuss

Wilhelmsburg –

Blutiger Streit in Hamburg: In der Nacht zu Sonntag sollen an der Fährstraße zwei größere Gruppen aneinandergeraten sein. Ein Mann wurde dabei am Kopf verletzt – auch ein Schuss soll abgefeuert worden sein.

Ein Zeuge meldete sich gegen 1.30 Uhr bei der Polizei und erzählte von der Keilerei vor dem Lokal „Friends 2“. Ein Beteiligter soll während der Auseinandersetzung sogar eine Waffe gezückt und damit geschossen haben. Als die Polizei wenig später eintraf, waren aber fast alle Beteiligten weg.

Hamburg: Schussabgabe bei Streit – Polizei ermittelt



Laut Informationen des Polizei-Lagedienstes trafen die Beamten einen Mann mit blutiger Kopfverletzung an. „Offenbar wurde er mit einer Glasflasche angegriffen“, teilte ein Sprecher der MOPO mit.

Zwei Diensthunde der Polizei suchten die nähere Umgebung ab – und erschnüffelten sogar eine Patronenhülse. Eine Waffe wurde allerdings nicht gefunden. Die Ursache des Streits ist noch unklar. „Die Ermittlungen dauern an.“