Blutiger Auftakt zum Oktoberfest in Hamburg – Festnahmen und Verletzte

In Bergedorf ist es am Samstagabend bei einem Oktoberfest auf dem Frascatiplatz zu diversen Polizeieinsätzen gekommen. Zwei Männer wurden bei blutigen Auseinandersetzungen verletzt. Es gab mehrere Festnahmen.

Zunächst wurden die Beamten zu mehreren Streitigkeiten unter Männern gerufen. Fast immer war Alkohol im Spiel.

Mit Bierkrug geschlagen

Am späten Abend rückten dann mehrere Streifenwagen an. Mehrere Männer hatten sich in die Haare bekommen und aufeinander eingeprügelt. Dabei wurden auch Bierkrüge als Waffen eingesetzt. Ein Mann erlitt Schnittverletzungen und kam in eine Klinik. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.