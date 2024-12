Schon wieder ist es in der Shisha-Bar in Hohenfelde zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen. Zwei vermummte Personen griffen in der Nacht zu Dienstag Gäste an, es kam zu einer Schlägerei mit rund zehn Beteiligten. Diese Bar hat eine düstere Vorgeschichte – hier wurde im Sommer 2022 ein Mann regelrecht hingerichtet. Die Spur führte ins Drogenmilieu.

Für die Polizei sind die Räumlichkeiten an der Lübecker Straße nicht unbekannt. Im Juli 2022 wurde dort Terry S. von mehreren Schüssen getroffen. Zwei Männer erschossen den 27-jährigen Mann mit einer Uzi. Damals hieß die Shisha-Bar allerdings noch „Nythys“. Heute heißt sie „Blossom“. Ob sich nur der Name der Bar geändert hat oder ob auch die Inhaber gewechselt haben, ist nicht bekannt.

In den Räumen wurde bereits ein Mann erschossen