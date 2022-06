Blutige Messerstiche in Hamburg: Polizei findet Verdächtigen – tot

Nach einer brutalen Messerstecherei Ende Mai in Harburg suchte die Polizei öffentlich nach dem dringend Tatverdächtigen Newsha K. Jetzt wurde der 31-Jährige leblos in einem Hotel aufgefunden.

Die Ermittlungen der Mordkomission hatten den US-Amerikaner als Hauptverdächtigen in den Mittelpunkt gestellt. Das Amtsgericht Hamburg erließ Anfang Juni daher umgehend einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen, dieser wurde anschließend öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben.

Harburg: Fahndung nach Messerstecher eingestellt

Beamte des Landeskriminalamtes fanden K. am Montag schließlich tot in einem Hotel in Straßburg. Hinweise auf eine Fremdeinwirkungen liegen laut Polizei nicht vor. Die Fahndung sowie die Ermittlungen werden jetzt eingestellt.

Am 22. Mai war ein 32-Jähriger in einer Bar in der Julius-Ludowieg-Straße angegriffen und durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Polizeibeamte fanden das Opfer kurz vor Mitternacht im Harburger Ring. Nach einer Erstversorgung wurde dieses in ein Krankenhaus gebracht und schwebte einen Tag später nicht mehr in Lebensgefahr. Der Täter war in eine unbekannte Richtung geflüchtet. (aba)