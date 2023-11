Die Polizei im Norden registriert immer mehr Falschgeld-Delikte. Beunruhigend: Die Blüten haben teilweise eine hohe Qualität und lassen sich nur sehr schwer von echten Banknoten unterscheiden. Besonders häufig werden sie Internet-Verkäufern bei Abholung gegen Barzahlung untergejubelt. Die Hamburger Polizei warnt und gibt drei Tipps.

Böses Erwachen für Werner H. (39) aus Glinde (Kreis Stormarn): Er hatte Anfang November ein Handy auf einer Internetplattform angeboten, ein Samsung S23. „Es meldete sich eine Frau. Sie verhandelte nicht lange, wie sonst üblich, sondern bot an, sofort vorbeizukommen und es abzuholen.“

Handy verkauft – kein Schein war echt

Kurz darauf klingelte es auch schon, Geld und Handy wechselten den Besitzer. „Die Frau war sehr freundlich und gepflegt. Niemals im Leben hätte ich das von dieser Dame erwartet.“ Erst einige Zeit später, als er die 620 Euro in eine Kassette packen wollte, bemerkte er, dass ihm Falschgeld untergejubelt worden sein könnte. „Ich nahm das überreichte Geldbündel, faltete die Scheine auseinander und merkte, dass da etwas nicht stimmt.“

Das Schriftfeld auf dem linken Rand einer echten Banknote fühlt sich erhöht an und macht rasternde Geräusche, wenn man mit dem Fingernagel darüberfährt. RUEGA Die Schrift am linken Rand einer echten Banknote ist erhöht und macht Geräusche, wenn man mit dem Fingernagel darüber fährt.

Und tatsächlich: Als der Krankenpfleger die Scheine am nächsten Tag einem Angestellten seiner Bank zeigte und eine Einschätzung erhielt, wurde er blass: Von den 620 Euro in 50er- und 20er-Geldscheinen war kein einziger echt.

Blüten kaum vom echten Banknoten zu unterscheiden

Kein Einzelfall. Im gesamten Norden nehmen die Falschgelddelikte zu. Der entstandene Schaden stieg laut Bundeskriminalamt von 2,8 Millionen im Vorjahr auf 2,9 Millionen bis jetzt. Und dabei hat die Hochsaison für Betrüger gerade erst begonnen: Zum Weihnachtsgeschäft ist ein Anstieg zu erwarten.

Auf der Wertzahl der Banknote muss sich im Lichtschein ein smaragdfarbener Balken beim Kippen mitbewegen. RUEGA Auf der Wertzahl der Banknote muss sich beim Kippen im Lichtschein ein smaragdfarbener Balken mitbewegen.

Die Betrüger gehen auf unterschiedliche Weise vor, warnt die Polizei. Große Scheine wie 50er und Hunderter kommen bei Internetkäufen zum Einsatz. Im Trubel in Geschäften dagegen sind es eher die kleineren Banknoten. „Die erwecken meistens kaum Zweifel bei den Kassierern“, so ein Kripobeamter. In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 184 Fälle erfasst. Eine Statistik für dieses Jahr liegt noch nicht vor. Vornehmlich handelte es sich dabei um gefälschte 50-Euro-Scheine.

Das Wasserzeichen ist bei Blüten häufig sehr scharf konturiert. Bei echten Banknoten ist es eher weichgezeichnet. RUEGA Das Wasserzeichen ist bei Blüten häufig sehr scharf konturiert. Bei echten Banknoten ist es eher weichgezeichnet.

Die Blüten werden immer besser und sind auf den ersten Blick kaum von echten Banknoten zu unterscheiden. Inzwischen ist sogar das Wasserzeichen täuschend echt aufgebracht. Laut einem Spezialisten der Bundesbank ist das Wasserzeichen auf Blüten meistens sehr scharf konturiert, auf echten Scheinen ist es dagegen sehr weich gezeichnet.

Polizei gibt wichtige Tipps

Die Polizei hat drei sichere Tipps, wie Falschgeld erkannt werden kann: fühlen, sehen, kippen.

Fühlen: Die Buchstaben am rechten Rand des Scheins müssen sich deutlich erhöht anfühlen. Beim Darüberfahren mit dem Fingernagel müssen deutlich rasternde Geräusche zu vernehmen sein, sonst ist es eine Blüte.

Sehen: Das Wasserzeichen im Weißfeld des Scheins im Gegenlicht überprüfen: Bei Blüten hat das Wasserzeichen oftmals sehr scharfe Konturen. Bei echten Scheinen ist es eher weichgezeichnet.