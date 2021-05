Blindgänger im Hamburger Süden: Bombe erfolgreich entschärft

Wilhelmsburg -

Erneut ist in Hamburg ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. In Wilhelmsburg entdeckten Arbeiter am Dienstagmorgen auf dem ehemaligen Punica-Gelände eine amerikanische 1000-Pfund-Bombe. Die Bombe wurde noch am Dienstagabend entschärft.

Das Gelände, auf dem sich der Getränkehersteller befand, liegt an der Straße Reiherstieg-Hauptdeich. Hier finden umfangreiche Sondierungsmaßnahmen statt. Dabei wurden auch immer wieder Blindgänger aus Kriegszeiten gefunden. Gegen 9.40 Uhr war es am Dienstagmorgen erneut soweit. Arbeiter entdeckten eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe.

Erneuter Bombenfund in Hamburg

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen und dem Kampfmittelräumdienst an. Um 17.50 Uhr war die Bombe erfolgreich entschärft. Für das rund 900 Meter entfernt liegende Krankenhaus Groß Sand bestand laut eines Feuerwehrsprechers keine Gefahr. „Vor dem Gebäude wurden Schutzcontainer aufgestellt“, sagt Feuersprecher Martin Schneider zu MOPO.

Die Feuerwehr veröffentlichte auf Twitter eine Karte des Gebiets, das evakuiert werden musste. Es betraf den Bereich 300 Meter rund um die Fundstelle, der Radius des Warnbereichs betrug 1000 Meter.