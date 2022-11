„Black-Friday“-Blockade: Klima-Aktivisten demonstrieren vor Europa-Passage

Sie kleben sich auf der Straße fest, beschmutzte Kunstwerke, blockieren Flughäfen. Am Freitag haben Klima-Aktivisten vor der Europa-Passage in der Innenstadt gegen Konsum und dessen Auswirkungen auf das Klima protestiert.

Ab 16.30 Uhr trafen sich etwa 30 Aktivsten von „Extinction Rebellion“ vor der Europapassage am Jungfernstieg, um mit Spruchbannern und Pyrotechnik zu einem „Black-Friday“-Boykott aufzurufen.

Und schon wieder huldigt die Konsumgesellschaft in den Kaufrauschtempeln ihrem goldenen Kalb, jagt "Schnäppchen", als gäbe es keinen Morgen.@XrHamburg erinnert daran, dass jeder #BlackFriday ein weiterer Schritt auf dem Highway in die Klimahölle ist.



#BuyNothingDay pic.twitter.com/zQqYjBYHKi — Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) November 25, 2022

Laut Polizei verlief die nicht angemeldete Aktion friedlich: Die demonstrierende Gruppe setzte sich am späteren Nachmittag in Richtung des ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäudes in Bewegung und löste sich gegen 18 Uhr auf.