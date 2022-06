Bio-Markt-Überfälle: Polizei nimmt Mann fest – und verhindert wohl weiteren Raub

Sechsmal wurden zwei Bio-Märkte der Kette „Tjadens“ in Eimsbüttel und Eppendorf überfallen, allein fünfmal der an der Fruchtallee (MOPO berichtete). Alle Taten spielten sich innerhalb nur weniger Monate ab. Die Hamburger Polizei ging schnell von einem Serientäter aus und hat nun am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen: Er ist 43 Jahre alt, war bisher strafrechtlich unauffällig – und wollte vermutlich gerade wieder zuschlagen, als die Spezialkräfte der Kripo eingriffen.

Es war genau seine Zeit, gegen 21 Uhr. Weniger Menschen, langsam eintretende Dunkelheit. Immer kurz vor Feierabend hatte er in der Vergangenheit zugeschlagen.

Bio-Markt-Überfälle: Polizei Hamburg nimmt Verdächtigen fest

Die Fahnder des Mobilen Einsatzkommandos (LKA 24) legen sich Donnerstagabend an der Martinistraße – der letztbekannte Überfallort – auf die Lauer, sehen schließlich den mutmaßlichen Serientäter, wie der sich im Bereich des Bio-Marktes auffällig hin und her bewegt. Sie umstellen den Mann, der tatsächlich eine Schreckschusswaffe bei sich hat – und eine auffällige Maske trägt.

Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei ihr um eine Vollkopflatexmaske, die den Träger der Maske wie einen alten Mann aussehen lässt. Sie ist offenbar von so guter Qualität, dass auf dem ersten Blick gar nicht erkennbar ist, dass es sich um eine Maske handelt. Der 43-Jährige soll – als weitere Tarnung – oft noch einen Mundschutz bei seinen Taten getragen haben. Er bedrohte Angestellte stets mit einer Waffe, entkam in den meisten Fällen mit ein paar hundert Euro.

Die Fahnder stellen die Waffe, die Maske und weitere mutmaßliche Tatgegenstände sicher, nehmen den Mann fest. Ein von ihm laut Polizei freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2,3 Promille. Ein Richter erlässt Haftbefehl. Der 43-Jährige sitzt seitdem in U-Haft.

Für die Kripo-Ermittler des LKA 134 gilt der Mann als dringend tatverdächtig, sechs Überfälle auf die zwei Bio-Märkte und einen – scheinbar aus der Reihe fallenden – Raub auf einen Pizzadienst in Groß-Borstel begangen zu haben. Ob er dieselbe Maske auch beim besagten Pizza-Raub trug, ist unklar, gilt aber als wahrscheinlich. Ein Polizeisprecher: „Ein Tatzusammenhang konnte anhand der Spurenlage in Teilen konkretisiert werden.“

Polizei prüft, ob der Mann weitere Taten begangen hat

Die Kripo wolle nun prüfen, ob der 43-Jährige für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen und würden andauern. Sein Motiv ist unbekannt – laut Polizei gebe es keine besondere Verbindung zu den Bio-Märkten. Nach MOPO-Informationen soll er vor den Überfällen noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sein.

Für die Mitarbeiter und Verantwortlichen bei „Tjadens“ dürfte die Festnahme für Erleichterung sorgen. Gegenüber der MOPO sagte Marvin Tjaden, der stellvertretende Geschäftsführer: „Es wäre schön, wenn jetzt wieder Ruhe einkehrt.“