Totes Baby in Hamburg gefunden – Mutter unter schlimmem Verdacht

Eine 32-Jährige aus Billstedt steht im Verdacht, ihren erst vier Wochen alten Säugling getötet zu haben. Ein Notarzt konnte nichts mehr für das Baby tun.

Über den Notruf meldete eine 32-Jährige am Montagmorgen, dass ihr Baby nicht mehr atmen würde. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Kleinkinds feststellen. Der Leichnam kam in das Institut für Rechtsmedizin. Hier soll die Todesursache geklärt werden.

Mordkommission ermittelt

Am Freitag dann ein neuerlicher Notarzteinsatz in der Hochhauswohnung in der Liebezeitstraße: Die Mutter des Babys hatte nach MOPO-Informationen einen Suizidversuch unternommen. Sie kam ins Krankenhaus, nach der Behandlung dort soll sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de