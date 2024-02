Feuer-Alarm in Hamburg: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Billstedt gebrannt. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Um 10 Uhr wurde die Polizei in die Oskar-Schlemmer-Straße gerufen: In einem Keller des Gebäudes war Feuer ausgebrochen – es gab eine starke Rauchentwicklung.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, ist die Ursache des Brandes noch unklar. Es wurde niemand verletzt. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Der Einsatz war nach gut zwei Stunden beendet. (elu)