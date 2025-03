Bewohnerin rauchte in Zimmer – Feuer in Hamburger Pflegeheim

In der Nacht zu Samstag war die Feuerwehr in St. Georg im Einsatz. In einem Zimmer eines dortigen Pflegeheims kam es zu einer Verqualmung. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt.

Gegen 1.10 Uhr wurde der Feuerwehr über den Notruf ein verqualmtes Patientenzimmer in einem Pflegeheim an der Koppel gemeldet. Dies wurde von der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigt. Eine Bewohnerin wurde gerettet und von Sanitätern versorgt. In die Klinik musste sie jedoch nicht.

Feuer in St. Georg: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Ursache war laut Polizei ein brennender Stoffbeutel. Nach Informationen der MOPO hatte die Bewohnerin in dem Zimmer geraucht und die nicht erloschene Kippe offenbar in einen Beutel gelegt. Der Brand wurde rasch gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.