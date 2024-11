„Wir werden Dich immer vermissen“, „Sei froh, wo immer Du bist“. Liebevolle Gedanken stehen auf den Schleifen der in weiß gehaltenen Blumengestecke auf dem schlichten Holzsarg. Es ist die Trauerfeier von Unternehmer Florian B., der vor gut drei Wochen im Alter von nur 31 Jahren im Treppenhaus seines Wohnhauses in der Neustadt erschossen wurde (MOPO berichtete). Mehr als 300 Freunde, Bekannte, Familienmitglieder und Geschäftspartner haben am Montag im Michel Abschied von einem jungen Mann genommen, der als großzügig, verlässlich und ehrgeizig beschrieben wird. Aber auch als jemanden, der mit dem Gesetz in Konflikt geriet. In seiner bewegenden Trauerrede fragte Hauptpastor Alexander Röder, ob sein Tod ein Racheakt war.