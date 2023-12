Beute in Hamburger Kanal versenkt – Polizeitaucher im Einsatz

Einsatzkräfte der Polizei sind am Montag im Sonninkanal in Hammerbrook getaucht. Grund dafür waren Festnahmen von zwei mutmaßlichen Autoaufbrechern. Die sollen ihre Beute möglicherweise im Kanal entsorgt haben.

Wie die Polizei sagte, hatten Zeugen am Abend des 23. November zwei Männer (31 und 36 Jahre) dabei beobachtet, wie sie einen Mercedes AMG an der Sonninstraße aufgebrochen hatten und die Polizei gerufen. Die Täter erbeuteten das Lenkrad des Mercedes und eine schwarze Sporttasche.

Mercedes AMG geplündert – Festnahme am Kanal

Polizisten nahmen die Tatverdächtigen am Fuße des Sonninkanals an der Nordkanalstraße fest. Von der Beute fehlte allerdings jede Spur. Aus diesem Grund suchten die Taucher den Kanal in Höhe des Festnahmeortes ab. Ob bei dem Einsatz die Beute gefunden wurde, ist nicht bekannt.