Betrunken Unfall gebaut: Audi völlig zerstört – Fahrer flüchtet zu Fuß

Altona-Nord –

Ein Audi-Fahrer (37) hat an der Alsenstraße in Hamburg sein Fahrzeug zu Schrott gefahren: In der Nacht zu Mittwoch verlor er laut Polizei offenbar bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, bretterte über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Ampelmast – und das alles betrunken.

Durch den Crash mit der Ampel wurde die komplette Beifahrerseite aufgerissen, der linke Vorderreifen landete zwischen geparkten Autos – viel blieb von dem Audi nicht mehr übrig, der entstandene Sachschaden ist immens.

Hamburg: Betrunken Unfall gebaut – Fahrer flüchtet zu Fuß

Trotzdem: Zeugen beobachteten, wie der Mann – kurz nach dem Unfall gegen 3.15 Uhr – ausstieg und weglief. Polizisten trafen ihn nur wenige hundert Meter entfernt am Holstenplatz: Bei der Kontrolle fanden sie die Audi-Schlüssel.

Am Pullover soll der leicht verletzte Mann zahlreiche Splitter gehabt und sein Atem nach Alkohol gerochen haben. Ergebnis eines Schnelltestes: 1,4 Promille. In Polizeibegleitung kam er anschließend in ein Krankenhaus. Seine Kleidung wurde von den Beamten sichergestellt.

Derweil übernahmen die Kollegen des Verkehrsunfalldienstes die Ermittlungen an der Alsenstraße: Sie sicherten Spuren, überall lagen Trümmerteile. Die Ampelanlage soll im Laufe des Mittwochs von Experten auf ihre Schäden überprüft und dann repariert werden. (dg)