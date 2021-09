Betrunken auf Gleise gestürzt: Bundespolizei: „Schutzengel bewahrten ihn vor dem Tod“

Altona –

Großes Glück im Unglück: Drei Menschen haben einen Betrunkenen gerettet, der am Freitagmorgen in den Gleisbereich des S-Bahnhofs Königstraße gefallen war. Einer von den Rettern war sogar ein Notfallsanitäter.

Laut Bundespolizei torkelte der 37-Jährige gegen 7 Uhr über die „gesamte Breite“ des Bahnsteiges, als er plötzlich die Kontrolle verlor und auf die Gleise stürzte.

Hamburg: Mann betrunken auf Gleise gestürzt

Drei Passanten beobachteten den Moment, einer von ihnen verständigte die Bundespolizei über die Notrufsäule, die anderen konnten den Mann auf den Bahnsteig hieven – ohne dafür die Gleise zu betreten, denn dort herrscht akute Lebensgefahr!

Und es war offenbar Rettung in letzter Sekunde: Kurz darauf sei laut Bundespolizei eine S-Bahn in den Bahnhof eingefahren. „Der Notfallsanitäter begann sofort mit der medizinischen Erstversorgung“, so ein Sprecher. „Drei Schutzengel bewahrten ihn möglicherweise vor dem Tod.“ Der Betrunkene kam verletzt in eine Klinik. Er hatte sich Schürfwunden zugezogen.

Das könnte Sie auch interessieren: Verbrechen in Serie: Polizei nimmt junge Männer fest

Aus gegebenem Anlass warnt die Bundespolizei: „Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen. Aus Gewicht und Geschwindigkeit einer S-Bahn resultiert ein entsprechend langer Bremsweg. Bevor der Zug zum Stehen kommt, kann es deshalb schon zu spät sein“, so der Sprecher weiter. (dg)