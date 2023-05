Betrunken am Steuer – Autofahrer bei Unfall in Hamburg schwer verletzt

In Neugraben ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt und kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 1 Uhr in der Cuxhavener Straße. Hier sei ein Mann (39) mit einem Kastenwagen eines Kurierunternehmens von der Straße abgekommen und gegen einen Ampelmast gekracht. Der 39-Jährige wurde beim dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Notarzt in die Klinik.

Nach Unfall in Hamburg: Blutprobe bei Autofahrer angeordnet

Ersten Ermittlungen zufolge stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein sichergestellt.