Besonderer Dank in Corona-Zeiten: Mädchen schreibt rührenden Brief an Hamburger Polizei

So viel nette Worte bekommt die Hamburger Polizei vermutlich nicht allzu oft zu hören: Weil die Beamten in der Corona-Zeit einen ganz besonderen Job machen, hat Ihnen ein junges Mädchen einen rührenden Brief geschrieben.

„Liebes Polizeiteam, ich wollte ihnen ein RIESENGROßES Dankeschön aussprechen“, beginnt Hannah ihren Brief, den die Polizei auf Twitter veröffentlicht hat. Gerade die Kontrolle von Sicherheitsabständen durch die Polizei scheint dem Mädchen ein wichtiges Anliegen zu sein. Der Grund: Ihre Großeltern und ihr Onkel, der nach einer Krebserkrankung Risikopatient sei, könnten sich dadurch sicher fühlen, „weil sie (Anm. die Polizei) darauf achten, dass alle den Mundschutz tragen und den Sicherheitsabstand einhalten“.

Zudem scheint ihr das Grundrecht auf Demonstrationen wichtig zu sein, das die Polizei sicherstelle, aber im Notfall auch eingreife, „wenn es zu schlimmeren Protesten kommt“.

Mädchen schreibt Dankesbrief an Polizei Hamburg

Der Brief endet mit einem großen Danke: „Ich weiß, dass das gerade nicht leicht ist für sie alle als Team, aber ich weiß, dass sie das schaffen werden. Ihr alle als Team seid meine Alltagshelden!“

Eine Bitte hat Hannah dann aber doch noch. Der Brief möge an das gesamte Polizeiteam verteilt werden.

Gesagt, getan: „Liebe Hannah, dein Schreiben erreichte heute unsere Kollegen am PK33 in Winterhunde. Solch nette Worte tun auch mal gut. PS: Deinen Auftrag in der roten Box sehen wir hiermit als erledigt an, denn hier lesen auch viele Kollegen mit. Deine Polizei Hamburg“, antworte die Polizei Hamburg via Twitter. (mp)