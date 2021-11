Die Bundespolizei hat einen 18 Jahre alten Mann am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen, der mehrere Parfüm-Dosen geklaut haben soll. Ein Kaufhausdetektiv hatte den mutmaßlichen Dieb beim Klauen erwischt.

Der 18-Jährige soll am Freitag gegen 14.30 Uhr in einer Parfümerie in der Wandelhalle diverse hochpreisige Düfte in die Jackentasche gestopft haben – besagter Detektiv beobachtete die Tat und informierte dann die Bundespolizei. Zuvor hatte er den Mann noch vorm Verlassen des Ladens aufgehalten. Er wollte für die Ware offenbar nicht zahlen.

Hamburg: Bundespolizei stellt Parfüm-Dieb (18)

„Offensichtlich hatte sich der junge Mann am sogenannten ‚Black Friday‘ auf eine besondere ‚Shopping-Tour‘ durch einige Parfümerien in der Hamburger Innenstadt begeben“, so ein Bundespolizei-Sprecher. In seinem Rucksack soll der 18-Jährige neun Herren- und Damendüfte im Wert von rund 1200 Euro gehabt haben. „Ermittlungen ergaben, dass die Düfte auch in Geschäften an der Mönckebergstraße und am Jungfernstieg gestohlen worden waren.“

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen kam er wieder frei. Der Sprecher: „Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.“ (dg)