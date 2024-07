Aus Liebe zum Lutschbonbon? Notorischer Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Bundespolizisten haben am Sonntagabend im Hauptbahnhof einen Dieb festgenommen. Der hatte in einer Apotheke mehrere Großpackungen „Fisherman’s Friend“ gestohlen. Weil er wegen Diebstahls bereits polizeibekannt war, kam er in Haft.

Laut Bundespolizei rief eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Wandelhalle gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte an. Grund: Sie habe einen Mann (46) im Laden dabei beobachtet, wie er Großpackungen mit verschiedenen Geschmackssorten der Pastillen im Wert von 171 Euro einsteckte und ohne zu bezahlen gehen wollte.

Bereits wegen Diebstahls verurteilt

Bundespolizisten stoppten den Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Er war schon mehrfach beim Ladendiebstahl erwischt und deshalb zu sechs Monaten Gefängnisstrafe verurteilt worden. Diese hatte er jedoch nie angetreten. Nun kam er in U-Haft.