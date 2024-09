Nach Vandalismus an Autos von AfD-Mitgliedern: Bekennerschreiben aufgetaucht

Nach den Attacken auf zwei AfD-Politiker in Hamburg ist auf der linken Plattform „indymedia“ ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Die mutmaßlichen Täter wollen laut eigenen Aussagen mit den Angriffen „den rechten Mob“ nicht unwidersprochen lassen.

Nach der Attacke auf die AfD-Abgeordnete Elke Zimmermann hat die Polizei Hamburg einen Zeugenaufruf veröffentlicht. In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 17. September, war das private Fahrzeug von Zimmermann am Gloxinienweg in Eidelstedt mit Buttersäure übergossen worden.

Hauseingang und Autos von Hamburger AfD-Politikern beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Die Täter verteilten offenbar mit einem Glasbehälter die stinkende Flüssigkeit auf der Motorhaube. Nun tauchte auf dem linken Medium „indymedia“ ein Bekennerschreiben auf. Die bislang unbekannten Täter äußern darin ihre Absichten: „Wir schreiten zur Tat, um den rechten Mob auf der Straße und in den Parlamenten und Bezirksversammlungen nicht unwidersprochen zu lassen“, heißt es in dem Schreiben.

Die Verfasser erwähnten auch einen zweiten Angriff auf einen AfD-Politiker. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 13. September 2024, beschmierten die Täter den Eingangsbereich und das private Fahrzeug von Herbert Meyer am Moorfleeter Deich in Bergedorf.

Meyer ist seit August 2013 Mitglied der AfD und Teil der Bezirksversammlung Bergedorf. Auf MOPO-Nachfrage bestätigte die Polizei auch diesen Vorfall. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 428 656 789 bei der Polizei zu melden.