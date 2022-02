In Hamburg sind zwei Schüler (9, 13) bei Unfällen am Donnerstag schwer verletzt worden. Sie wurden jeweils von Autos auf der Straße angefahren.

Das erste Unglück trug sich am Gustav-Seitz-Weg in Steilshoop zu: Der Neunjährige musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Laut Angaben der Hamburger Polizei hatte der Junge mit seinem Tretroller bei grüner Ampel die Straße überquert.

Zur gleichen Zeit bog die Fahrerin eines Opel Zafira links in die Straße ein. „Dabei kollidierte sie mit dem auf der Fußgängerfurt fahrenden Jungen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Danach fuhr ein anderes Auto noch dem Opel auf. Die Ermittlungen in dem Fall führt der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3).

Unfälle in Hamburg: Schüler von Autos erfasst und schwer verletzt

Etwa zwölf Stunden später, gegen 20 Uhr, kam es an der Meiendorfer Straße in Rahlstedt zu einem ähnlichen Unfall: Auch dort wurde ein Junge angefahren und schwer verletzt. Polizei-Angaben zufolge war der 13-Jährige „ohne auf den Verkehr zu achten“ auf die Straße gerannt. Eine Frau im Renault konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

„Das Kind wurde unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert“, teilte der Polizeisprecher ferner mit. „Der Zustand des Jungen wurde im Krankenhaus stabilisiert, sodass so nun keine Lebensgefahr mehr besteht.“ Die Renault-Fahrerin (47) erlitt einen Schock und wurde ebenfalls behandelt. (dg)